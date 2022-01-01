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Несколько дней в сентябре
Киноафиша Фильмы Несколько дней в сентябре Несколько дней в сентябре, 2006: актеры и роли
A few days in September/ Quelques Jours en Septembre Несколько дней в сентябре 2006 / Италия / Франция / Португалия
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Несколько дней в сентябре, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сантьяго Амигорена Santiago Amigorena
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Сара Форестье Сара Форестье Sara Forestier Ник Нилти
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