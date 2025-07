Страна Франция

Продолжительность 1 час 32 минуты

Год выпуска 1970

Премьера в мире 2 сентября 1970

MPAA R

Производство Les Films Océanic, Euro-France Films, Capitole Films

Другие названия

Cannabis, The Mafia Wants Blood, Cannabis - Engel der Gewalt, Canabis, Diasimotites tou ypokosmou, French Intrigue, Gymkana, Het Speelgoed van de Duivel, Mafia vrea sânge, New York Parigi per una condanna a morte, Марихуана, ガラスの墓標