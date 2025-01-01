Фильм отличает прекрасная операторская и режиссерская работа (Пьер Коральник известен также как автор популярного сериала про детектива Нестора Бурму), выдающийся монтаж и закрученный сюжет, в лучших традициях гангстерского кино. По заданию нью-йоркской мафии главный герой (Генсбур) едет во Францию, чтобы обеспечить доставку партии наркотиков. В самолете он знакомится с загадочной красавицей (Биркин). Тем временем в парижском аэропорту его уже ждут головорезы из конкурирующей группировки…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска1970
Премьера в мире2 сентября 1970
Дата выхода
22 октября 1970
Германия
1 декабря 1974
США
2 сентября 1970
Франция
MPAAR
ПроизводствоLes Films Océanic, Euro-France Films, Capitole Films
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