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Киноафиша Фильмы Марихуана

Марихуана

Cannabis 18+
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О фильме

Фильм отличает прекрасная операторская и режиссерская работа (Пьер Коральник известен также как автор популярного сериала про детектива Нестора Бурму), выдающийся монтаж и закрученный сюжет, в лучших традициях гангстерского кино. По заданию нью-йоркской мафии главный герой (Генсбур) едет во Францию, чтобы обеспечить доставку партии наркотиков.
В самолете он знакомится с загадочной красавицей (Биркин).
Тем временем в парижском аэропорту его уже ждут головорезы из конкурирующей группировки… 
Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 2 сентября 1970
Дата выхода
22 октября 1970 Германия
1 декабря 1974 США
2 сентября 1970 Франция
MPAA R
Производство Les Films Océanic, Euro-France Films, Capitole Films
Другие названия
Cannabis, The Mafia Wants Blood, Cannabis - Engel der Gewalt, Canabis, Diasimotites tou ypokosmou, French Intrigue, Gymkana, Het Speelgoed van de Duivel, Mafia vrea sânge, New York Parigi per una condanna a morte, Марихуана, ガラスの墓標
Режиссер
Пьер Коральник
В ролях
Курд Юргенс
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Серж Генсбур
Серж Генсбур
Пол Николас
Габриэле Ферцетти
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 14 голосов
5 IMDb
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