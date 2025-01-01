Виктория Краснопольская – известная театральная актриса, вот уже десять лет она замужем за талантливым врачом-кардиологом Вадимом Краснопольским. Несмотря на ощутимую разницу в возрасте, Виктория и Вадим кажутся счастливой парой и даже подумывают завести ребенка, как только актриса поправит свое здоровье. Вскоре на даче у них появляются новые соседи – военный летчик-испытатель Евгений Проханов с женой и дочкой. Виктория не скрывает своей неприязни к Евгению: они уже встречались прежде, и тогда Проханов показался ей редкостным грубияном. Но поскольку теперь они соседи, общаться придется чаще. Пройдет еще какое-то время, и между Евгением и Викторией вспыхнет страстный роман. Они оба будут понимать, что причиняют боль своим родным, но не смогут прекратить эту связь. Виктория будет чувствовать себя счастливой и влюбленной, но одной случайной встречи с Краснопольским будет достаточно, чтобы чувство вины снова поглотило ее.