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Алла Масленникова
Алла Масленникова
О персоне
Фильмография
Алла Масленникова
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Дата рождения
1 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бердянск, СССР (Украина)
Биография Аллы Масленниковой
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Фильмография Аллы Масленниковой
Аврора
мелодрама, драма
2006, Россия / Украина
5.0
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