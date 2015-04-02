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Свидание моей мечты
Отзывы о фильме «Свидание моей мечты»
Employee Of The Month
Свидание моей мечты
2006 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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R
2 апреля 2015, 12:51
Всем советую - очень хорошая комедия. Ее самое главное достоинство, что это пародия на блокбастеры- ведут себя в некоторых сценах как будто мир спасают.
2 апреля 2015, 12:51
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Tomka
2 апреля 2015, 12:51
Комедия с довольно удачными шутками (или мне под настроение так показалось, но зал фильм принял хорошо) Есть конечно несколько чисто американских глупых примочек (типа, испортить воздух не в тему или шуточек про размер пениса), но их немного
Очень понравились второстепенные герои - множество шуток связано именно с ними.
Джессика Симпсон в роли "кассирши" совсем не понравилась... Никакой мимики, как кукла на веревочках А главный "положительный" герой мог бы быть и помоложе...
Но сам фильм динамичный и юморной, без претензий и особого смысла, но настроение поднимает Если хотите что-то легкое, веселую "жвачку" для мозгов - то смело идите на "Свидание моей мечты", желательно в хорошей компании и с горой поп-корна - так еще веселее.
ЗЫ:
Да, не верьте описанию с Киноафиши.спб:
"Зак и Винс, два друга, оба работающие в магазине под названием Супер Клуб. За десять лет работы, карьеры их отличаются как небо и земля. Зак, при помощи своего дружка Джорджа 17 раз подряд удостаивался звания Сотрудник месяца. Винс же наоборот, был все это время раздолбаем, и мало чего достиг за столько лет. Но жизнь обоих круто меняется, когда в магазин приходит новая кассирша – Эми. Она знаменита тем, что ходит на свидания только с «сотрудником месяца». Теперь оба парня готовы в лепешку расшибиться, чтобы провести время с такой красоткой"
В анонсе все перепутано
На самом деле Зак и Винс вовсе не друзья, а заклятые враги. И сотрудник месяца - это Винс, а Зак как раз и есть тот самый раздолбай и халявщик.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очень понравились второстепенные герои - множество шуток связано именно с ними.
Джессика Симпсон в роли "кассирши" совсем не понравилась... Никакой мимики, как кукла на веревочках А главный "положительный" герой мог бы быть и помоложе...
Но сам фильм динамичный и юморной, без претензий и особого смысла, но настроение поднимает Если хотите что-то легкое, веселую "жвачку" для мозгов - то смело идите на "Свидание моей мечты", желательно в хорошей компании и с горой поп-корна - так еще веселее.
ЗЫ:
Да, не верьте описанию с Киноафиши.спб:
"Зак и Винс, два друга, оба работающие в магазине под названием Супер Клуб. За десять лет работы, карьеры их отличаются как небо и земля. Зак, при помощи своего дружка Джорджа 17 раз подряд удостаивался звания Сотрудник месяца. Винс же наоборот, был все это время раздолбаем, и мало чего достиг за столько лет. Но жизнь обоих круто меняется, когда в магазин приходит новая кассирша – Эми. Она знаменита тем, что ходит на свидания только с «сотрудником месяца». Теперь оба парня готовы в лепешку расшибиться, чтобы провести время с такой красоткой"
В анонсе все перепутано
На самом деле Зак и Винс вовсе не друзья, а заклятые враги. И сотрудник месяца - это Винс, а Зак как раз и есть тот самый раздолбай и халявщик.
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