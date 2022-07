1 Cobrastyle (feat. Mad Cobra) Teddybears / Fabian Torsson 3:00

2 Do It Alone Sugarcult 3:12

3 Face Down The Red Jumpsuit Apparatus / Rob Winter 3:10

4 Surrender Camp Freddy / Richard Nielsen 4:21

5 Coming out Wild The Sammies 2:05

6 Hard to Beat Hard-Fi / Richard Archer 4:14

7 Can't Fight This Feeling REO Speedwagon / Kevin Cronin 4:55

8 Wasted Days Aidan Hawken, Highwater Rising 4:30

9 Kiss You All Over Santino 3:35

10 Twentieth Century Boy Camp Freddy / Marc Bolan 3:19

11 Disco Boy / Anal / Covered in Chocolate / Taking a Dump / The S*****r Is Clogged John Swihart 3:01