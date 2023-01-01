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Короткий фильм о любви
Киноафиша Фильмы Короткий фильм о любви Короткий фильм о любви, 1988: актеры и роли
Krotki film o milosci Короткий фильм о любви 1988 / Польша
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Короткий фильм о любви, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Кесьлевский Кшиштоф Кесьлевский Krzysztof Kieslowski
В ролях
Гражина Шаполовска Гражина Шаполовска Grażyna Szapołowska Олаф Любашенко Стефания Ивиньска Петр Махалица Артур Барчиш Artur Barciś
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