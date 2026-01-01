Оповещения от Киноафиши
Оскар 1951
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 1951
Лучшая актриса
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1951
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
Best Film from any Source
Победитель
