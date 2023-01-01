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All About Eve Все о Еве 1950 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Все о Еве, 1950: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич Joseph L. Mankiewicz
В ролях
Бетт Дэвис Бетт Дэвис Bette Davis Энн Бакстер Anne Baxter Джордж Сандерс Doug Sanders Селеста Холм Celeste Holm Гэри Меррилл Gary Merrill Хью Марлоу Hugh Marlowe Барбара Бэйтс Мэрилин Монро Мэрилин Монро Marilyn Monroe Григорий Ратов
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