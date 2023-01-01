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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Все о Еве
Все о Еве, 1950: актеры и роли
All About Eve
Все о Еве
1950 / США
Трейлер
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Все о Еве, 1950: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич
Joseph L. Mankiewicz
В ролях
Бетт Дэвис
Bette Davis
Энн Бакстер
Anne Baxter
Джордж Сандерс
Doug Sanders
Селеста Холм
Celeste Holm
Гэри Меррилл
Gary Merrill
Хью Марлоу
Hugh Marlowe
Барбара Бэйтс
Мэрилин Монро
Marilyn Monroe
Григорий Ратов
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