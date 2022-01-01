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Диша Патани
Диша Патани
Disha Patani
О персоне
Фильмография
Диша Патани
Disha Patani
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Дата рождения
13 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Диши Патани
Родилась 13 июня 1992 года. Барели, Индия.
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Фильмография Диши Патани
Бродяга
триллер, мелодрама, боевик, криминал
2020, Индия
6.0
Бунтарь 2
триллер, боевик
2018, Индия
4.0
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
2017, Индия / Китай
5.0
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