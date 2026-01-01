Другие названия
Too Hot to Handle, Abenteuer in China, Amico pubblico n.1, Braziliai kaland, Chikyû o kakeru otoko, Dva suparnika, Dwaj rywale, El irresistible, Først på pletten, Het begon in China, L'amico pubblico n. 1, Let 'Em All Talk, Liebe, die vom Himmel fällt, Mitt i elden, Mystiki apostoli, Over alle grenser, Repórteres à Prova de Fogo, Sob o Céu dos Trópicos, Sucedió en China, Suoraan tuleen, Un envoyé spécial, Un envoyé très spécial..., Zu heiß zum Anfassen, Μυστική αποστολή, Слишком рискованно, 地球を駆ける男