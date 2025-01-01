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Вирджиния Вейдлер
Вирджиния Вейдлер Virginia Weidler
Киноафиша Персоны Вирджиния Вейдлер

Вирджиния Вейдлер

Virginia Weidler

Дата рождения
21 марта 1927
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
1 июля 1968
Карьера
Актриса
Место рождения
Игл-Рок, Калифорния, США

Популярные фильмы

Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история (1940)
Загубленные в море 6.8
Загубленные в море (1937)
Юнцы на Бродвее 6.6
Юнцы на Бродвее (1941)

Фильмография Вирджиния Вейдлер

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Юнцы на Бродвее 6.6
Юнцы на Бродвее Babes on Broadway
мелодрама, мюзикл, комедия 1941, США
Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история The Philadelphia Story
комедия, мелодрама 1940, США
Загубленные в море 6.8
Загубленные в море Souls at Sea
боевик, приключения, исторический 1937, США
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