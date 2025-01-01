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Вирджиния Вейдлер
Virginia Weidler
Киноафиша
Персоны
Вирджиния Вейдлер
Вирджиния Вейдлер
Virginia Weidler
Дата рождения
21 марта 1927
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
1 июля 1968
Карьера
Актриса
Место рождения
Игл-Рок, Калифорния, США
Популярные фильмы
8.1
Филадельфийская история
(1940)
6.8
Загубленные в море
(1937)
6.6
Юнцы на Бродвее
(1941)
Фильмография Вирджиния Вейдлер
Жанр
Все
Боевик
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Год
Все
1941
1940
1937
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.6
Юнцы на Бродвее
Babes on Broadway
мелодрама, мюзикл, комедия
1941, США
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
комедия, мелодрама
1940, США
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6.8
Загубленные в море
Souls at Sea
боевик, приключения, исторический
1937, США
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