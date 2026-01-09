Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Отпуск на двоих
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.7
Киноафиша Фильмы Отпуск на двоих

Отпуск на двоих

People We Meet on Vacation 18+
О фильме

Поппи хочет исследовать мир, а Алекс предпочитает сидеть дома с книгой, но каким-то образом они становятся лучшими друзьями. Они живут далеко друг от друга, но каждое лето на протяжении десяти лет проводят вместе неделю каникул.

Отпуск на двоих - trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 9 января 2026
Премьера в мире 9 января 2026
Производство 3000 Pictures, Netflix Studios, Sony Pictures Releasing
Другие названия
People We Meet on Vacation, Gente que conocemos en vacaciones, De Férias com Você, Dig og mig på ferie, Du og jeg på ferie, Inimesed kellega puhkusel kohtume, Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Những Người Chúng Ta Gặp Trong Kỳ Nghỉ, Nyáron a párom, People We Meet on Vacation: Un amore in vacanza, Pessoas Que Conhecemos nas Férias, Sommarmöten, Tatilde Tanıştığımız İnsanlar, Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές, Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, Отпуск на двоих, 盛夏假期遇見愛, 盛夏假期遇见爱
Режиссер
Бретт Хейли
В ролях
Эмили Бейдер
Том Блит
Том Блит
Сара Кэтрин Хук
Люсьен Лависконт
Люсьен Лависконт
Майлс Хейзер
Майлс Хейзер
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино

Наша рецензия

Классические ромкомы возвращаются?&nbsp;
Классические ромкомы возвращаются?  Неугомонная экстравертка Поппи волей случая проводит сутки в компании незнакомого ей Алекса, угрюмого интроверта. За это время им удается найти общий язык, поделиться самым сокровенным и стать лучшими друзьями. Молодые люди заключают соглашение: что бы ни происходило в их жизни, они будут раз в год выезжать вместе в новые страны и устраивать себе незабываемые путешествия. Алекс и Поппи не предают клятву, пока одна из поездок не ставит под сомнение их крепкую дружбу.  Пляжный…

Отзывы о фильме

Отпуск на двоих - trailer
Отпуск на двоих Trailer
Кадры из фильма
