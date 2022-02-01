Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джамила Джамил
Джамила Джамил
Jameela Jamil
О персоне
Фильмография
Новости
Джамила Джамил
Jameela Jamil
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 февраля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
179 см
Биография Джамилы Джамил
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Тим Рот подтвердил, что в сериале «Женщина-Халк» Мерзость появится в человеческом обличье
Актер испытывал необычные чувства по поводу своего возвращения.
Написать
1 февраля 2022 14:40
Звезда «Стрелы» Джош Сегарра присоединился к актерскому составу сериала «Женщина-Халк»
Исполнитель сменил DC на Marvel.
Написать
22 июля 2021 12:57
Суперзлодейку Титанию в сериале «Женщина-Халк» исполнит Джамила Джамил
Предполагается, что ее изобразят светской львицей в духе Ким Кардашьян.
Написать
11 июня 2021 11:03
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»