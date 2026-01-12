«Отпуск на двоих»: Рецензия Киноафиши

Неугомонная экстравертка Поппи волей случая проводит сутки в компании незнакомого ей Алекса, угрюмого интроверта. За это время им удается найти общий язык, поделиться самым сокровенным и стать лучшими друзьями. Молодые люди заключают соглашение: что бы ни происходило в их жизни, они будут раз в год выезжать вместе в новые страны и устраивать себе незабываемые путешествия. Алекс и Поппи не предают клятву, пока одна из поездок не ставит под сомнение их крепкую дружбу.

Пляжный бестселлер Эмили Генри, мастерицы современных любовных романов, — приятное чтиво для романтиков. Она обладает талантом прописывать диалоги так, что ты веришь в них целиком и полностью, наполняя их нескончаемым потоком удачных шуток и ощутимой химией между персонажами. Роман написан нелинейно, показывая встречу Поппи и Алекса после двухлетнего молчания, перемежая ее с воспоминаниями о прошлых путешествиях. Такого же плана повествования придерживается и адаптация.

В полнометражном фильме невозможно показать все путешествия, в которых побывали герои и достаточно подробно отследить развитие их отношений, как это делает роман. Поэтому потрясающие отпускные направления гораздо лучше бы смотрелись в сериальном формате, выбрав, например, линейное повествование и посвящая каждую серию одному яркому лету.

Раскрытие персонажей заметно страдает: черты Поппи и Алекса выкручены на максимум и лишены мрачных аспектов прошлого и необходимой глубины. Конвенционально красивая Эмили Бейдер отлично подходит на роль Поппи, во многом благодаря ее совсем скромной фильмографии и ощущению новизны для зрителя. Исполнителя роли Алекса Тома Блайта и вовсе ждет яркая карьера. Британский театрал после небольших ролей ворвался в Голливуд, воплотив образ Кориолана Сноу, будущего президента Панема, в приквеле «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Визуально актеры выглядят пусть не идеальной экранной парой, но вполне подходящей друг другу, особенно в сценах, где их дружба еще не переросла в отношения. Правда, пространства для демонстрации актерских талантов адаптация практически не предоставляет, лишая картину крупных планов и помещая героев в утрированные ситуации на фоне невзрачных студийных задников, противоречащих идее разнообразия европейских поездок.

Страдает и один из главных конфликтов картины — между жизнью, в которой ты видишь весь мир, но при этом не имеешь постоянного дома, и оседлостью в маленьком городке вместо свободы перемещения. Зрителю толком не показывают родной город Алекса и Поппи, к которому у них противоположные чувства, как и не дают героям по-настоящему соприкоснуться с культурой стран, куда они отправляются. Контраста локаций и укладов жизни попросту не возникает.

В «Отпуске на двоих» есть неплохой юмор и нет откровенной глупости, характерной для последних ромкомов Netflix вроде «Списка заветных желаний» или «Моего года в Оксфорде». Это достаточно теплый, буквально солнечный фильм для просмотра в новогодние праздники, чтобы наметить планы на собственные летние приключения. Создатели смешивают «Когда Гарри встретил Салли» и «Один день», проходясь по знакомым клише жанра, которые наверняка окажутся приятны его поклонникам. Однако превратить этот набор в новую классику для зумеров у них не получается. Второстепенные герои остаются поверхностными, а главные застревают в избитых архетипах. Оригинальный роман явно заслуживает более качественной и смелой экранизации.