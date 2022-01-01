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Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
О персоне
Фильмография
Екатерина Соломатина
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Дата рождения
24 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Биография Екатерины Соломатиной
Родилась 24 августа 1980 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Екатерины Соломатиной
Недетский дом
драма
2021, Россия
0.0
Кем мы не станем
мелодрама
2018, Россия
0.0
Все или ничего
боевик, комедия
2018, Россия
5.0
Московская пленница
мелодрама
2017, Россия
0.0
Не говорите мне о нем
мелодрама
2016, Россия
5.0
Побег из Москвабада
драма
2015, Россия
4.0
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