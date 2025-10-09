Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фихтельберг
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Фихтельберг

Фихтельберг

Fichtelberg
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

На дворе 1547 год. Молодой рыцарь Петр Петипеский из Хыша и Эгенберга прибывает в поселение Урбах в Йизерских горах. Владыка Смиржицкий поручил ему руководить строительством каменного моста через глубокую пропасть, чтобы открыть путь к долгожданным богатствам, скрытым в горах. Однако местные жители живут во власти суеверий и боятся этого строительства. Рыцарь Петр начинает понимать, что за их страхом кроется реальная опасность. Когда в Урбахе происходит ужасающее событие, в ходе которого девушка Альма также таинственно исчезает, Петр отправляется на поиски истины и, прежде всего, на поиски своей потерянной любви. В горах он неожиданно сталкивается с таинственными незнакомцами. Демоны это или люди? В их тайных мастерских у горы Фихтельберг Петр достигает предела своих сил, чтобы познать скрытую реальность, истинную дружбу и то, что победа требует платы за раны в сердце.

Фихтельберг - trailer
Фихтельберг  trailer
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 9 октября 2025
Дата выхода
9 октября 2025 Чехия
Другие названия
Fichtelberg
Режиссер
Симон Кудела
В ролях
Зузана Цыганова
Ян Длоуги
Карел Добры
Иван Франек
Иван Франек
Виктория Юристова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Фихтельберг - trailer
Фихтельберг Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше