На дворе 1547 год. Молодой рыцарь Петр Петипеский из Хыша и Эгенберга прибывает в поселение Урбах в Йизерских горах. Владыка Смиржицкий поручил ему руководить строительством каменного моста через глубокую пропасть, чтобы открыть путь к долгожданным богатствам, скрытым в горах. Однако местные жители живут во власти суеверий и боятся этого строительства. Рыцарь Петр начинает понимать, что за их страхом кроется реальная опасность. Когда в Урбахе происходит ужасающее событие, в ходе которого девушка Альма также таинственно исчезает, Петр отправляется на поиски истины и, прежде всего, на поиски своей потерянной любви. В горах он неожиданно сталкивается с таинственными незнакомцами. Демоны это или люди? В их тайных мастерских у горы Фихтельберг Петр достигает предела своих сил, чтобы познать скрытую реальность, истинную дружбу и то, что победа требует платы за раны в сердце.