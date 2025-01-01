Меню
Кадры из фильма «Живые Мемории. Отцы и дети»

Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 1 Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 2 Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 3
Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 4 Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 5 Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 6 Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 7 Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 8 Живые Мемории. Отцы и дети (2025) - фото 9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
В Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3»: теперь взбудораженные фанаты обсуждают ребенка Анны и Кристоффа
Там нет Питта, но от этого они не хуже: топ мощного кино на адреналине о Формуле-1 — с рейтингами не меньше 8.0
Пообещаете себе лечь пораньше — но зависнете до утра: сколько серий «Гачиакута» уже вышло и когда финал (спойлер — уже близко)
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
Иван теперь реально Грозный: героев советских фильмов превратили в LEGO-человечков — с неожиданным бонусом в виде Шварценеггера
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
