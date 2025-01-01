Андреа Пеннакки

Безруков – владыка тьмы, а Исакова – ведьма: на «Ленфильме» доснимают «Чудо-Юдо», но премьера будет не скоро

8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов

Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца?

Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й

Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

У «Дандадана» появился конкурент: фанаты сенэна сбежались на Prime Video — новое аниме цепляет с первого эпизода

«Костер тщеславия Тарантино»: Стивен Кинг презирает один из лучших фильмов коллеги-гения — с ним не согласен почти весь мир

«Майнкрафт в кино 2» обязан исправить главную ошибку первой части: напрямую связана с игрой и дико бесит геймеров

10 лучших аниме за все лето на IMDb: 1-е место занял триллер с оценкой 8.8 – оставил позади «Дандадан», а «Гачиакуту» даже не пустил в топ