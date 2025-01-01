Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Андреа Пеннакки
Andrea Pennacchi
Киноафиша
Персоны
Андреа Пеннакки
Андреа Пеннакки
Andrea Pennacchi
Дата рождения
11 октября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Падуя, Италия
Популярные фильмы
8.2
Примавера
(2025)
7.0
На посошок
(2025)
Билеты
6.2
Скрытый цвет вещей
(2017)
Фильмография Андреа Пеннакки
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Музыка
Фэнтези
Год
Все
2025
2022
2019
2017
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
8.2
Примавера
Primavera
биография, исторический, музыка
2025, Италия / Франция
7
На посошок
Le città di pianura
драма
2025, Италия / Германия
Смотреть трейлер
Билеты
Все просит о спасении
драма, комедия
2022, Италия
6.1
Человек без гравитации
L'uomo senza gravità
комедия, драма, фэнтези
2019, Италия / Бельгия
6.3
Скрытый цвет вещей
Il colore nascosto delle cose
драма, мелодрама
2017, Италия / Швейцария
Безруков – владыка тьмы, а Исакова – ведьма: на «Ленфильме» доснимают «Чудо-Юдо», но премьера будет не скоро
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца?
Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й
Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен
Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина
У «Дандадана» появился конкурент: фанаты сенэна сбежались на Prime Video — новое аниме цепляет с первого эпизода
«Костер тщеславия Тарантино»: Стивен Кинг презирает один из лучших фильмов коллеги-гения — с ним не согласен почти весь мир
«Майнкрафт в кино 2» обязан исправить главную ошибку первой части: напрямую связана с игрой и дико бесит геймеров
10 лучших аниме за все лето на IMDb: 1-е место занял триллер с оценкой 8.8 – оставил позади «Дандадан», а «Гачиакуту» даже не пустил в топ
Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667