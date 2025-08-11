Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки

3 октября в зарубежном прокате стартует новый необыкновенный инди-фильм ужасов под названием «Хороший мальчик» (Good Boy). Особенность этого проекта состоит в том, что события в нем показаны с точки зрения собаки. Примечательно, что в прошлом году Стивен Содерберг выпустил хоррор «Присутствие», в котором зритель наблюдает происходящее от лица призрака.

Мировая премьера «Хорошего мальчика» состоялась на фестивале South by Southwest. Картина была с энтузиазмом принята зарубежными критиками — на данный момент рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 95% «свежести» на основе 20 рецензий. Обозреватели называют фильм удачным экспериментом, который дарит захватывающее визуальное зрелище, а также трогает до глубины души. Благодаря необычной концепции привычные сюжетные ходы и тропы опрокидываются, что делает это зрелище непредсказуемым и страшным. Также многие критики хвалят актерскую игру четвероногого актера по имени Инди.

По сюжету пес Инди вместе с хозяином Тоддом переезжают из города в загородный дом. Инди сразу же чувствует неладное. Пес видит то, что остается вне восприятия Тодда, а также слышит предупреждения от давно умершей собаки о страшной смерти предыдущего жильца. Когда Тодд начинает поддаваться темным силам, витающим в доме, Инди вступает в борьбу с потусторонним злом.

Снял фильм Бен Леонберг по сценарию, над которым он работал с Алексом Кэнноном.