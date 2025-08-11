Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки

Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки

11 августа 2025 10:32
Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки

Страшная история о зловещем доме.

3 октября в зарубежном прокате стартует новый необыкновенный инди-фильм ужасов под названием «Хороший мальчик» (Good Boy). Особенность этого проекта состоит в том, что события в нем показаны с точки зрения собаки. Примечательно, что в прошлом году Стивен Содерберг выпустил хоррор «Присутствие», в котором зритель наблюдает происходящее от лица призрака.

Мировая премьера «Хорошего мальчика» состоялась на фестивале South by Southwest. Картина была с энтузиазмом принята зарубежными критиками — на данный момент рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 95% «свежести» на основе 20 рецензий. Обозреватели называют фильм удачным экспериментом, который дарит захватывающее визуальное зрелище, а также трогает до глубины души. Благодаря необычной концепции привычные сюжетные ходы и тропы опрокидываются, что делает это зрелище непредсказуемым и страшным. Также многие критики хвалят актерскую игру четвероногого актера по имени Инди.

Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки

По сюжету пес Инди вместе с хозяином Тоддом переезжают из города в загородный дом. Инди сразу же чувствует неладное. Пес видит то, что остается вне восприятия Тодда, а также слышит предупреждения от давно умершей собаки о страшной смерти предыдущего жильца. Когда Тодд начинает поддаваться темным силам, витающим в доме, Инди вступает в борьбу с потусторонним злом.

Снял фильм Бен Леонберг по сценарию, над которым он работал с Алексом Кэнноном.

Фото: Shudder
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Шрэк 5» перенесен на 2027 год «Шрэк 5» перенесен на 2027 год Читать дальше 12 августа 2025
Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля» Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 12 августа 2025
Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена Читать дальше 11 августа 2025
Начались съемки сказки «Царевна Несмеяна» Начались съемки сказки «Царевна Несмеяна» Читать дальше 12 августа 2025
В продажу поступили билеты на премию «Звезды хайпа» В продажу поступили билеты на премию «Звезды хайпа» Читать дальше 12 августа 2025
Аниме, в которых музыка — это тоже персонаж Аниме, в которых музыка — это тоже персонаж Читать дальше 12 августа 2025
Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» Читать дальше 11 августа 2025
Съемки «Бэтмена 2» начнутся весной следующего года Съемки «Бэтмена 2» начнутся весной следующего года Читать дальше 8 августа 2025
В Москве откроется обширное городское пространство «Яндекс-01» В Москве откроется обширное городское пространство «Яндекс-01» Читать дальше 8 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше