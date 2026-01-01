Молодая бабушка

Преуспевающая сорокадвухлетняя дизайнер Любовь Новицкая выводит свой бренд одежды на федеральный уровень, отодвинув семью на дальний план. Но многообещающий показ сорван, как считает Люба, тремя внуками, которых она не видела много лет. Мальчикам-близнецам – восемь, девочке – семь, и вместе они настоящий ураган, за несколько минут запустивший цепную реакцию по уничтожению всех Любиных планов. Но героиня придумывает, как завоевать доверие потенциального инвестора и обернуть в свою пользу наличие сорванцов, «врученных» ей на две недели. Теперь она молодая, идеальная бабушка с тремя внуками, перспективный дизайнер.