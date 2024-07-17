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Постер фильма Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
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Киноафиша Фильмы Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме

Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме

18+
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О фильме

Более 23 миллионов зрителей и два десятка наград на фестивалях и индустриальных конкурсах — только часть достижений сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Документальный фильм о создании главного феномена российского кино последних лет — это история, рассказанная режиссером и соавтором сценария Жорой Крыжовниковым, автором сценария Андреем Золотаревым и актерами Леоном Кемстачем, Славой Копейкиным, Рузилем Минекаевым, Анной Пересильд, Елизаветой Базыкиной, Иваном Янковским, Львом Зулькарнаевым, Анастасией Красовской и Сергеем Буруновым. Почему Жора Крыжовников уделял особое внимание деталям, как снимались масштабные сцены драк и что всегда было в кармане Пальто, героя Леона Кемстача, — самые простые из тех секретов, что мы узнаем о съемках уже культовой истории.
 

Страна Россия
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2024
Производство IRI, NMG Studio, Too Much Production
Другие названия
Slovo patsana. Krov na asfalte. Film o filme, Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
В ролях
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников
Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев
Анна Пересильд
Анна Пересильд
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев
Иван Янковский
Иван Янковский
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Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
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17 июля 2024 16:43
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