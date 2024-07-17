Более 23 миллионов зрителей и два десятка наград на фестивалях и индустриальных конкурсах — только часть достижений сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Документальный фильм о создании главного феномена российского кино последних лет — это история, рассказанная режиссером и соавтором сценария Жорой Крыжовниковым, автором сценария Андреем Золотаревым и актерами Леоном Кемстачем, Славой Копейкиным, Рузилем Минекаевым, Анной Пересильд, Елизаветой Базыкиной, Иваном Янковским, Львом Зулькарнаевым, Анастасией Красовской и Сергеем Буруновым. Почему Жора Крыжовников уделял особое внимание деталям, как снимались масштабные сцены драк и что всегда было в кармане Пальто, героя Леона Кемстача, — самые простые из тех секретов, что мы узнаем о съемках уже культовой истории.

