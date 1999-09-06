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Фильмография
Николас Чавез
Nicholas Alexander Chavez
Киноафиша
Персоны
Николас Чавез
Николас Чавез
Nicholas Alexander Chavez
Дата рождения
6 сентября 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хьюстон, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
(2024)
5.9
Гротеск
(2024)
5.9
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
(2025)
Фильмография Николас Чавез
5.9
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
I Know What You Did Last Summer
ужасы, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
7.5
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
триллер, криминал
2024, США
5.9
Гротеск
ужасы
2024, США
Одержимая
Possession
ужасы
, США
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