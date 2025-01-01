Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго

Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли

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