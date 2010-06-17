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Йонас Кибриб
Yonas Kibreab
Киноафиша
Персоны
Йонас Кибриб
Йонас Кибриб
Yonas Kibreab
Дата рождения
17 июня 2010
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
7.6
Элио
(2025)
Билеты
0.0
Плюшевые друзья
(2022)
0.0
Очень страшно
(2023)
Фильмография Йонас Кибриб
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
7.6
Элио
Elio
приключения, анимация, комедия, фантастика, фэнтези, драма, семейный
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Очень страшно
комедия
2023, США
Плюшевые друзья
фэнтези, приключения, комедия
2022, США
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