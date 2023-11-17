Объявлена конкурсная программа второго кинофестиваля «Зимний»

1-7 декабря в Москве состоится очередной Открытый фестиваль авторского кино «Зимний». Конкурсную программу составили восемь российских картин, которые были созданы в 2022 и 2023 годах.

Так, в рамках смотра будут показаны комедийная драма Александры Лупашко «Танцуй, Селедка» с Александрой Бортич, напряженная подростковая драма Ильи Михеева «110» с Елизаветой Боярской, а также новый фильм плодовитого инди-режиссера Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао», посвященный отношениям между отцом и сыном.

Кроме того, в конкурс вошла картина Эллы Манжеевой «Белой дороги!», которая повествует об отношениях матери и сына, через которые осмысляется специфика и культура родной для постановщицы Калмыкии. Также на победу будет претендовать фильм Иры Волковой «Вера» с Викторией Толстогановой и Ольгой Сутуловой в главных ролях. В основу этого проекта легла известная повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось…».

Будет на смотре представлено и якутское кино, ныне являющееся одним из самых интересных и оригинальных течений в российском кинематографе: лента Николая Карякина «Тимир» повествует о мальчике-сироте, который встречается с духом, оказавшемся на границе двух миров.

Вместе с тем на фестивале будет показан новый фильм Ивана И. Тердовского «Панические атаки», главная героиня которого подвержена паническим атакам и нервным срывам. Оказавшись в другой стране, она идет на преступление, в истоках которого разобраться оказывается весьма непросто.

Наконец, еще один фильм из конкурсной программы — «Сломя голову» Евгения Григорьева. Эта картина посвящена своеобразию современного мира, где созерцатель оказывает воздействие на созерцаемое.