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Объявлена конкурсная программа второго кинофестиваля «Зимний»

17 ноября 2023 17:59
Объявлена конкурсная программа второго кинофестиваля «Зимний»

Мероприятие призвано укрепить престиж российского авторского кино.

1-7 декабря в Москве состоится очередной Открытый фестиваль авторского кино «Зимний». Конкурсную программу составили восемь российских картин, которые были созданы в 2022 и 2023 годах.

Так, в рамках смотра будут показаны комедийная драма Александры Лупашко «Танцуй, Селедка» с Александрой Бортич, напряженная подростковая драма Ильи Михеева «110» с Елизаветой Боярской, а также новый фильм плодовитого инди-режиссера Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао», посвященный отношениям между отцом и сыном.

Кроме того, в конкурс вошла картина Эллы Манжеевой «Белой дороги!», которая повествует об отношениях матери и сына, через которые осмысляется специфика и культура родной для постановщицы Калмыкии. Также на победу будет претендовать фильм Иры Волковой «Вера» с Викторией Толстогановой и Ольгой Сутуловой в главных ролях. В основу этого проекта легла известная повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось…».

Будет на смотре представлено и якутское кино, ныне являющееся одним из самых интересных и оригинальных течений в российском кинематографе: лента Николая Карякина «Тимир» повествует о мальчике-сироте, который встречается с духом, оказавшемся на границе двух миров.

Вместе с тем на фестивале будет показан новый фильм Ивана И. Тердовского «Панические атаки», главная героиня которого подвержена паническим атакам и нервным срывам. Оказавшись в другой стране, она идет на преступление, в истоках которого разобраться оказывается весьма непросто.

Наконец, еще один фильм из конкурсной программы — «Сломя голову» Евгения Григорьева. Эта картина посвящена своеобразию современного мира, где созерцатель оказывает воздействие на созерцаемое.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Зимний»
Елена Королева
Елена Королева
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