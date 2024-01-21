Танцуй, Селёдка!
– Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутёвого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает её вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мёртвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь "селёдкой" как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и её бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам её детства.
В первой половине фильма на приключения этой парочки смотреть было интересно и даже неплохо пробивался черный юмор. Но чем дальше, тем становилось скучнее. А закончился фильм вообще не понятно как, можно сказать, на полуслове.
Огромный плюс фильма - это саундтреки: русские хиты из 90-х годов.
А вообще - своеобразное кино, на любителя. Не проникся. Моя оценка: 6 из 10.
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