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Танцуй, Селёдка! - трейлер
Киноафиша Трейлеры Танцуй, Селёдка!. Трейлер

Танцуй, Селёдка!. Трейлер

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Дата публикации: 7 декабря 2023
Танцуй, Селёдка! – Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутёвого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает её вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мёртвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь "селёдкой" как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и её бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам её детства.
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User 21 января 2024, 00:16
Оценка
Это ужас
21 января 2024, 00:16 Ответить
en.ivantsova 21 января 2024, 21:28
Оценка
Не доставляет яркого, эмоционального восприятия. Возможно для людей, с аналогичными жизненными ситуациями, будет интересным.
21 января 2024, 21:28 Ответить
aleksnik1960 22 января 2024, 12:29
Бортич?? Приехала в Москву?? Это после всех ее слов о России? Опоздала на "голую вечеринку" и решила сняться в кино - ну не порожняком же в такую даль переться...
22 января 2024, 12:29 Ответить
Алексей Безроднов 23 января 2024, 06:27
Оценка
Это просто ужастный фильм не кому не советую
23 января 2024, 06:27 Ответить
Сергей Николаевич 26 января 2024, 18:10
Оценка
Отстой полный. Труп, морг - какая нафиг это комедия. Трэш на коленке сделаный. Дочь ездит по моргам с трупом своего отца. Какому идиоту пришла в голову идея снять такой фильм. Блевотина. Ешё раз , этот фильм - блевотина.
26 января 2024, 18:10 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:38
в ответ на сообщение User от 21 января 2024, 00:16
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
26 января 2024, 18:38 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:38
в ответ на сообщение en.ivantsova от 21 января 2024, 21:28
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
26 января 2024, 18:38 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:39
в ответ на сообщение Алексей Безроднов от 23 января 2024, 06:27
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
26 января 2024, 18:39 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:39
в ответ на сообщение Сергей Николаевич от 26 января 2024, 18:10
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
26 января 2024, 18:39 Ответить
Weteran Mc 29 июня 2024, 01:00
Оценка
"Танцуй, Селёдка" - отечественная драма с комедийным уклоном повествует о дочери, которая приехала в город своего детства для организации похорон своего непутевого отца, бросившего её 20 лет назад. По дороге в морг в голове у дочери батя оживает и подначивает её творить всякую "дичь", по-прежнему называя своё повзрослевшее чадо - Селёдкой.
В первой половине фильма на приключения этой парочки смотреть было интересно и даже неплохо пробивался черный юмор. Но чем дальше, тем становилось скучнее. А закончился фильм вообще не понятно как, можно сказать, на полуслове.
Огромный плюс фильма - это саундтреки: русские хиты из 90-х годов.
А вообще - своеобразное кино, на любителя. Не проникся. Моя оценка: 6 из 10.
29 июня 2024, 01:00 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2024, 19:14
в ответ на сообщение Weteran Mc от 29 июня 2024, 01:00
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 июня 2024, 19:14 Ответить
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