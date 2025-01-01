Меню
Нерешительный жених

Нерешительный жених, 2023: актеры и роли

Режиссер
Джорджио Амато Джорджио Амато Giorgio Amato
В ролях
Джанмарко Тоньяцци Джанмарко Тоньяцци Gianmarco Tognazzi Иления Пасторелли Иления Пасторелли Ilenia Pastorelli Франческо Паннофино Франческо Паннофино Francesco Pannofino Орнелла Мути Орнелла Мути Ornella Muti Джорджо Коланджели Giorgio Colangeli Клаудия Джерини Клаудия Джерини Claudia Gerini Дженни Де Нуччи Jenny De Nucci
