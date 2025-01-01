Меню
Фильмы
Нерешительный жених
Нерешительный жених, 2023: актеры и роли
Нерешительный жених, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джорджио Амато
Giorgio Amato
В ролях
Джанмарко Тоньяцци
Gianmarco Tognazzi
Иления Пасторелли
Ilenia Pastorelli
Франческо Паннофино
Francesco Pannofino
Орнелла Мути
Ornella Muti
Джорджо Коланджели
Giorgio Colangeli
Клаудия Джерини
Claudia Gerini
Дженни Де Нуччи
Jenny De Nucci
