Киноафиша Фильмы Эдем Эдем, 2024: актеры и роли

Эдем, 2024: актеры и роли

Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Сидни Суини Сидни Суини Sydney Sweeney Ванесса Кирби Ванесса Кирби Vanessa Kirby Ана де Армас Ана де Армас Ana de Armas Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander
