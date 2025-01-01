Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Рождество в подарок
Рождество в подарок, 2022: актеры и роли
Рождество в подарок, 2022: актеры и роли
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Патьерно
Francesco Patierno
В ролях
Диего Абатантуоно
Diego Abatantuono
Виоланте Плачидо
Violante Placido
Лодо Гуэнци
Lodo Guenzi
Нино Фрассика
Nino Frassica
Анна Гальена
Anna Galiena
Антонио Катания
Antonio Catania
Сара Чокка
Sara Ciocca
Паоло Эндель
Paolo Hendel
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга
Вернул в моду классические 90-е: Юрий Быков сам снялся в продолжении «Лихих» — его героя точно не пропустите
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667