Киноафиша Фильмы Рождество в подарок Рождество в подарок, 2022: актеры и роли

Рождество в подарок, 2022: актеры и роли

Режиссер
Франческо Патьерно Francesco Patierno
В ролях
Диего Абатантуоно Диего Абатантуоно Diego Abatantuono Виоланте Плачидо Виоланте Плачидо Violante Placido Лодо Гуэнци Lodo Guenzi Нино Фрассика Nino Frassica Анна Гальена Анна Гальена Anna Galiena Антонио Катания Антонио Катания Antonio Catania Сара Чокка Сара Чокка Sara Ciocca Паоло Эндель Paolo Hendel
