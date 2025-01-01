Меню
Фильмы
Шли солдаты
Шли солдаты, 1959: актеры и роли
Шли солдаты, 1959: актеры и роли
Режиссер
Леонид Трауберг
Leonid Trauberg
В ролях
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Андрей Петров
Andrey Petrov
Эраст Гарин
Эльза Леждей
Elsa Lezhdey
Михаил Ульянов
Mikhail Ulyanov
Мария Пастухова
Mariya Pastukhova
Татьяна Доронина
Tatiana Doronina
Владимир Белокуров
Vladimir Belokurov
Олег Ефремов
Oleg Yefremov
Константин Адашевский
Konstantin Adashevsky
Вера Алтайская
Vera Altayskaya
Александр Гумбург
Федор Одиноков
Fyodor Odinokov
Александр Ширшов
Нина Ургант
Nina Urgant
