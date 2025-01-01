Меню
Киноафиша Фильмы Шли солдаты Шли солдаты, 1959: актеры и роли

Шли солдаты, 1959: актеры и роли

Режиссер
Леонид Трауберг Leonid Trauberg
В ролях
Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Андрей Петров Andrey Petrov Эраст Гарин Эраст Гарин Эльза Леждей Эльза Леждей Elsa Lezhdey Михаил Ульянов Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov Мария Пастухова Mariya Pastukhova Татьяна Доронина Татьяна Доронина Tatiana Doronina Владимир Белокуров Vladimir Belokurov Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Константин Адашевский Konstantin Adashevsky Вера Алтайская Vera Altayskaya Александр Гумбург Федор Одиноков Fyodor Odinokov Александр Ширшов Нина Ургант Нина Ургант Nina Urgant
