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Лазаро Рамос
Лазаро Рамос
Lázaro Ramos
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Лазаро Рамос
Lázaro Ramos
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Дата рождения
1 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Лазаро Рамос
Родился 1 ноября 1978 года. Сальвадор, Бразилия.
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Фильмография Лазаро Рамос
Распоряжение
драма, триллер
2020, Бразилия
5.0
Приключения красного самолетика
семейный, анимация, комедия
2016, Бразилия
5.0
Нижний город
драма
2005,
3.0
Человек, который копировал
мелодрама, драма, криминал, комедия
2003, Бразилия
7.0
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6 октября 2020 16:16
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