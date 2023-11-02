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Человек ниоткуда Человек ниоткуда
Киноафиша Фильмы Человек ниоткуда Отзывы о фильме «Человек ниоткуда»
Человек ниоткуда 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Человек ниоткуда»

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Елизавета Александровна 2 ноября 2023, 19:15
Оценка
Только что пришла с кинотеатра, это было афигенно, он с самого начала захватывает все твое внимание, а сюжет вообще не предсказуемый, мне очень понравилось, всем советую 🥹❤️
2 ноября 2023, 19:15 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2023, 19:32
в ответ на сообщение Елизавета Александровна от 2 ноября 2023, 19:15
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
2 ноября 2023, 19:32 Ответить
София Тальянова 2 ноября 2023, 20:49
в ответ на сообщение Елизавета Александровна от 2 ноября 2023, 19:15
Показывали именно этот фильм? Или фнаф?
2 ноября 2023, 20:49 Ответить
Comon 3 ноября 2023, 02:00
Оценка
Очень неплохой фильмец. Простенький достаточно, тв-формата, да, но хорош. Сюжет чётко выстроен, все линии закольцованы правильно, глубинная мысля есть, актёры не раздражают, вообщем впечатления на удивление положительные
3 ноября 2023, 02:00 Ответить
kgolovkov34 3 ноября 2023, 09:17
Оценка
Ходил на премьеру, обалденный сюжет!
3 ноября 2023, 09:17 Ответить
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