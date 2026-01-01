Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кэт Фостер
Кэт Фостер Kat Foster
Киноафиша Персоны Кэт Фостер

Кэт Фостер

Kat Foster

Дата рождения
17 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Барри 8.2
Барри (2018)
Дурман 8.1
Дурман (2005)
Жан-Клод Ван Джонсон 7.3
Жан-Клод Ван Джонсон (2016)

Фильмография Кэт Фостер

Девичник: Убойная ночь 5.8
Девичник: Убойная ночь Fear the Night
боевик, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Газлит 7.2
Газлит
драма, мини-сериал 2022, США
Заговор в Голливуде 3.8
Заговор в Голливуде Gasoline Alley
боевик, триллер 2022, США
Ложка сахара 5.4
Ложка сахара Spoonful of Sugar
ужасы 2022, США
Продолжать 6.1
Продолжать Continue
драма 2022, США
CSI: Вегас 7.2
CSI: Вегас
драма, криминал 2021, США
Барри 8.2
Барри
драма, комедия, криминал 2018, США
Жан-Клод Ван Джонсон 7.3
Жан-Клод Ван Джонсон
комедия, боевик, мини-сериал 2016, США
Показать еще
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
«Первый отдел-6», конечно, жду с нетерпением: но вот еще 3 российских сериала, которые не хочу пропустить
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
В сериал «Гарри Поттер» выбрали нового Златопуста — и это «100-процентное попадание»: со Снейпом промахнулись, зато тут угодили
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше