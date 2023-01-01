Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гипнотик"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Кэт Фостер
Kat Foster
Киноафиша
Персоны
Кэт Фостер
Кэт Фостер
Kat Foster
Дата рождения
17 мая 1978
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
Жан-Клод Ван Джонсон
(2016)
7.4
Заговор в Голливуде
(2022)
3.8
Девичник: Убойная ночь
(2023)
0
Фильмография Кэт Фостер
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Триллер
Год
Все
2023
2022
2016
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Девичник: Убойная ночь
Fear the Night
боевик, триллер
2023, США
3.8
Заговор в Голливуде
Gasoline Alley
боевик, триллер
2022, США
Смотрите на
7.4
Жан-Клод Ван Джонсон
комедия, боевик
2016, США
Related video
Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас
Советский красавец устраивал жене сцены ревности: при виде нее каждый потеряет голову
Слава Мадонны покоя не дает: выходка Лолиты ошарашила публику (фото)
Идеальный Д’Артаньян: мало кто знает, каким красавцем был брат Боярского
Живые мощи: внешность Эды из «Постучись в мою дверь» ужаснула фанатов
Самая красивая бабушка в мире раскрыла секрет, который позволяет ей выглядеть на 30: он крайне прост
Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)
Стюардессы проболтались, от какой еды и напитков надо отказываться в полете: эти факты скрывают авиакомпании
Звезда «Дикой орхидеи» была невероятной красавицей, но после жутких событий от лоска не осталось и следа (фото)
От участи льва из «Приключений итальянцев в России» мурашки по коже: об этом Рязанов вспоминать не любил
Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей
Живет за счет папы: как сложилась карьера Никиты Малинина после «Фабрики звезд»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить