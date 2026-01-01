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Фильмография
Кэт Фостер
Kat Foster
Киноафиша
Персоны
Кэт Фостер
Кэт Фостер
Kat Foster
Дата рождения
17 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Барри
(2018)
8.1
Дурман
(2005)
7.3
Жан-Клод Ван Джонсон
(2016)
Фильмография Кэт Фостер
5.8
Девичник: Убойная ночь
Fear the Night
боевик, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
7.2
Газлит
драма, мини-сериал
2022, США
3.8
Заговор в Голливуде
Gasoline Alley
боевик, триллер
2022, США
5.4
Ложка сахара
Spoonful of Sugar
ужасы
2022, США
6.1
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драма
2022, США
7.2
CSI: Вегас
драма, криминал
2021, США
8.2
Барри
драма, комедия, криминал
2018, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.3
Жан-Клод Ван Джонсон
комедия, боевик, мини-сериал
2016, США
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