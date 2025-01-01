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Меч короля
Меч короля, 2023: актеры и роли
Меч короля, 2023: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Арсель
Nikolaj Arcel
В ролях
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Магнус Креппер
Magnus Krepper
Густав Линд
Gustav Lindh
Аманда Коллин
Amanda Collin
Кристин Куят Торп
Kristine Kujath Thorp
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