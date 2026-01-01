Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Аэропорт Награды и номинации фильма Аэропорт

Награды и номинации фильма Аэропорт 1970

Оскар 1971 Оскар 1971
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
