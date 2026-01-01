Оповещения от Киноафиши
Аэропорт
Фильмы
Аэропорт
Награды и номинации фильма Аэропорт
Награды и номинации фильма Аэропорт 1970
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1971
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
