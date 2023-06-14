DreamWorks и Netflix готовят мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана

В рамках проходящего сейчас международного фестиваля анимационных фильмов в Анси студия DreamWorks и видеосервис Netflix анонсировали совместный мультфильм — семейную комедию «Орион и Темнота» (Orion and the Dark). В основу сюжета легла одноименная книга Эммы Ярлетт, а автором сценария выступает обладатель премии «Оскар» Чарли Кауфман («Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем»). Картина находится на поздней стадии производства, так что создатели представили первые кадры.

Режиссером выступает дебютант Шон Чэрмэтц, ранее сделавший для студии короткометражку «Тролли. Праздники в гармонии». В состав озвучки вошли Джейкоб Тремблей («Русалочка»), Пол Уолтер Хаузер («Черная птица») и Вернер Херцог («Джек Ричер»).

В центре сюжета — мальчик по имени Орион (Тремблей). Больше всего на свете он боится темноты. Однажды ночью к нему является сама Тьма (Хаузер) с одним единственным намерением: взять его в эпическое приключение в надежде доказать, что на самом деле бояться ее не стоит.

На киносмотре DreamWorks показала и первые отрывки. Посмотревшие оценили качественную визуальную составляющую, а также отметили авторский юмор, которым славится Кауфман.

Премьера «Ориона и Темноты» состоится в 2024 году.