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Киноафиша Новости DreamWorks и Netflix готовят мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана

DreamWorks и Netflix готовят мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана

14 июня 2023 15:06
DreamWorks и Netflix готовят мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана

Анимационная лента о приключениях мальчика и Темноты.

В рамках проходящего сейчас международного фестиваля анимационных фильмов в Анси студия DreamWorks и видеосервис Netflix анонсировали совместный мультфильм — семейную комедию «Орион и Темнота» (Orion and the Dark). В основу сюжета легла одноименная книга Эммы Ярлетт, а автором сценария выступает обладатель премии «Оскар» Чарли Кауфман («Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем»). Картина находится на поздней стадии производства, так что создатели представили первые кадры.

DreamWorks и Netflix готовят мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана

Режиссером выступает дебютант Шон Чэрмэтц, ранее сделавший для студии короткометражку «Тролли. Праздники в гармонии». В состав озвучки вошли Джейкоб Тремблей («Русалочка»), Пол Уолтер Хаузер («Черная птица») и Вернер Херцог («Джек Ричер»).

DreamWorks и Netflix готовят мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана

В центре сюжета — мальчик по имени Орион (Тремблей). Больше всего на свете он боится темноты. Однажды ночью к нему является сама Тьма (Хаузер) с одним единственным намерением: взять его в эпическое приключение в надежде доказать, что на самом деле бояться ее не стоит.

На киносмотре DreamWorks показала и первые отрывки. Посмотревшие оценили качественную визуальную составляющую, а также отметили авторский юмор, которым славится Кауфман.

Премьера «Ориона и Темноты» состоится в 2024 году.

Фото: DreamWorks Animation/Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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