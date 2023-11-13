«Девица», новый фильм по «Ведьмаку» и многое другое: что показали на Netflix Geeked Week 2023

В течение прошлой недели Netflix активно делился рекламными материалами своих предстоящих фильмов, сериалов и анимационных шоу в рамках мероприятия Geeked Week. Например, был представлен трейлер многосерийной игровой адаптации «Аватара: Легенда об Аанге», о чем мы писали отдельно. В этом материале рассказываем о всех других анонсах, сделанных в ходе Geeked Week 2023.

«Девица»

Netflix представил первый трейлер фэнтезийного фильма «Девица» с Милли Бобби Браун в главной роли. Звезда «Очень странных дел» сыграла принцессу, которую ее семья отдает на растерзание дракону, чтобы тем самым обеспечить благоденствие всего королевства. Однако главная героиня решает не сдаваться без боя и сделать все, чтобы выжить. Фильм выйдет в 2024 году, точная дата пока не объявлена.

Аниме-сериал по «Терминатору»

Netflix совместно с известной японской студией Production I.G разрабатывает анимационный сериал в рамках франшизы «Терминатор». Шоу будет состоять из восьми эпизодов.

«Ведьмак: Сирены глубин»

Телевселенная «Ведьмака» расширится за счет нового проекта, которым станет мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин» по рассказу Анджея Сапковского «Немного жертвенности». Релиз намечен на конец 2024 года.

«Скотт Пилигрим жмет на газ»

Netflix выпустил финальный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» в преддверии премьеры, которая состоится уже 17 ноября.

«Орион и тьма»

Представлен трейлер анимационного фильма «Орион и тьма» по сценарию знаменитого Чарли Кауфмана («Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем», «Нью-Йорк, Нью-Йорк»). Премьера 2 февраля.

«Ультрамен: Воcхождение»

Netflix презентовал трейлер полнометражного мультфильма «Ультрамен: Восхождение» в рамках японской фантастической франшизы «Ультрамен». По сюжету, бейсболист Кен Сато возвращается в родную страну, чтобы стать новым Ультраменом и защитником Земли, однако ему приходится взять под свою отцовскую опеку малыша-монстра. Выйдет фильм в 2024 году.

«Братья Сан»

Вышел тизер многосерийного криминального боевика «Братья Сан» с Мишель Йео. Когда неизвестный наемный убийца расправляется с главой тайваньской мафии, сын погибшего, тоже являющийся киллером, отправляется в Лос-Анджелес, чтобы спасти свою мать (Йео) и младшего брата, которые были не в курсе криминальных дел своих родных. Премьера состоится 4 января 2024 года.

«Готовые»

Netflix показал отрывок из остросюжетной экшен-комедии «Готовые» от создателей «Кобры Кай». По сюжету, группе нетрезвых спецназовцев предстоит спасать Лас-Вегас от ядерного взрыва. Сериал выйдет на Netflix 30 ноября.

«Оммёдзи»

Японский аниме-сериал по одноименному циклу фэнтезийных романов. Netflix показал отрывок из первого эпизода. Сериал станет доступен 28 ноября.

«Отчет о буйстве духов»

Вышел трейлер многосерийного японского фэнтезийного боевика «Отчет о буйстве духов», который является игровой адаптации одноименного мультсериала. Премьера намечена на 14 декабря.

«Властелины вселенной: Революция»

Появился тизер нового мультсериала о приключениях Хи-Мэна «Властелины вселенной: Революция» по сценарию Кевина Смита. Шоу выйдет 25 января 2024 года.

«Задача трех тел»

Netflix представил фрагмент из мини-сериала «Задача трех тел» по одноименному фантастическому роману Лю Цысиня. Сценаристами выступают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Сериал появится на Netflix 21 марта 2024 года.

«Оставь мир позади»

Netflix показал фрагмент из драмы о конце света «Оставь мир позади», главные роли в котором сыграли Джулия Робертс, Итан Хоук, Махершала Али, Кевин Бейкон и Миха’ла Херролд. Режиссером и автором сценария выступает создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл. На стриминге картина выйдет 8 декабря.

«Мертвые мальчики-детективы»

Netflix представил трейлер многосерийной экранизации комиксов Нила Геймана «Мертвые мальчики-детективы». Главные герои Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн после своей смерти решают остаться среди живых, чтобы расследовать преступления, в которых замешаны мистические силы. Дата премьеры пока не установлена.

«Взрывные котята»

Netflix выпустил тизер-трейлер мультсериала «Взрывные котята», основанного на одноименной карточной игре. Ожидается, что сериал выйдет в 2024 году.

Аниме-сериал по Devil May Cry

Netflix показал проморолик о создании анимационного сериала Devil May Cry по одноименной приключенческой видеоигре. Главный герой — охотник на монстров по имени Данте.

«Кёнсонское существо»

Netflix представил тизер и объявил дату премьеры своего нового южнокорейского сериала «Кёнсонское существо». Первая часть мистического шоу, действие которого развернется в 1945 году, выйдет 22 декабря.

«Академия «Амбрелла»

Появился проморолик четвертого и заключительного сезона супергеройского сериала «Академия «Амбрелла».

«Милый дом»

Вышел тизер-трейлер второго сезона южнокорейского постапокалиптического сериала «Милы дом». Премьера новых серий состоится 1 декабря.

«Кровь Зевса»

Netflix показал тизер второго сезона фэнтезийного анимационного сериала «Кровь Зевса». Шоу вернется в 2024 году.