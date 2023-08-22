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Мадлен (Ребекка Мардор) и Антуан (Бенжамен Лаверн) – счастливая пара, у них много общего: они молоды, оба закончили обучение и рекомендованы для экзамена в престижнейшую Национальную школу администрации при премьер-министре Франции, оба придерживаются левых взглядов, хотя для Антуана это малость забавно при его, мягко говоря, не пролетарском происхождении. Красивый отдых на Корсике перед экзаменами оборачивается фатально. Неприятная стычка с местным жителем, спровоцированная Антуаном,…