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Идеальная ложь Идеальная ложь
Киноафиша Фильмы Идеальная ложь Отзывы о фильме «Идеальная ложь»
De grandes espérances Идеальная ложь 2022 / Франция
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Идеальная ложь»

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Наша рецензия

Мадлен (Ребекка Мардор) и Антуан (Бенжамен Лаверн) – счастливая пара, у них много общего: они молоды, оба закончили обучение и рекомендованы для экзамена в престижнейшую Национальную школу администрации при премьер-министре Франции, оба придерживаются левых взглядов, хотя для Антуана это малость забавно при его, мягко говоря, не пролетарском происхождении. Красивый отдых на Корсике перед экзаменами оборачивается фатально. Неприятная стычка с местным жителем, спровоцированная Антуаном,…

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Артём Нуреев 22 августа 2023, 14:02
Оценка
Очень душный фильм для политиков
22 августа 2023, 14:02 Ответить
Артём Нуреев 22 августа 2023, 14:02
Оценка
Фигня
22 августа 2023, 14:02 Ответить
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