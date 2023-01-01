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Игра престолов. Последний дозор Игра престолов. Последний дозор
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Игра престолов. Последний дозор, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Монументальный документальный фильм, максимально полно раскрывающий особенности создания главного сериала планеты «Игра престолов». Режиссер Джини Финлэй получила беспрецедентный доступ к закулисью фэнтези-саги. «Последний дозор» — остроумный, веселый и трогательный рассказ о группе людей, которые своими руками создали невероятный вымышленный мир, захвативший человечество. В этой истории есть все: пот и слезы, грязь и кровь, а также достижение, казалось бы, немыслимых высот. Картина получилась подробным и искренним отчетом о трудностях производства, с которыми столкнулась съемочная группа, выстоявшая в битве с экстремальными погодными условиями, горящими дедлайнами и страстным желанием фанатов выведать спойлеры финального сезона.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Джини Финлэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игра престолов. Последний дозор 2 постера
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Игра престолов. Последний дозор смотреть онлайн

Игра престолов. Последний дозор
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Кадры из фильма Все кадры
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