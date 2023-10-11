Taylor Swift: The Eras Tour, 2023

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Постер фильма Тейлор Свифт: The Eras Tour
8.2
Тейлор Свифт: The Eras Tour - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тейлор Свифт: The Eras Tour
8.2

Тейлор Свифт: The Eras Tour

, 2023
Taylor Swift: The Eras Tour
США / музыка / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тейлор Свифт: The Eras Tour
8.2
Тейлор Свифт: The Eras Tour - Трейлер
Тейлор Свифт: The Eras Tour  Трейлер

В ролях

Тэйлор Свифт
Тэйлор Свифт
Self
Аманда Бален
Карен Чуан
Одри Дуглас
Тори Эванс
Mike Meadows
Keyboards
Mike Meadows
Keyboards
Mike Meadows
Keyboards
Max Bernstein
Keyboards
Max Bernstein
Keyboards
Max Bernstein
Keyboards
Paul Sidoti
Guitar
Режиссер Сэм Ренч
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 октября 2023
Премьера в мире 11 октября 2023
Дата выхода
13 октября 2023 Австралия M
13 октября 2023 Австрия
2 ноября 2023 Азербайджан 13+
13 октября 2023 Албания
13 октября 2023 Американские Виргинские острова PG-13
13 октября 2023 Ангола
13 октября 2023 Андорра
13 октября 2023 Антигуа и Барбуда
13 октября 2023 Аргентина ATP
13 октября 2023 Армения
13 октября 2023 Аруба
13 октября 2023 Бельгия
13 октября 2023 Бермуды
3 ноября 2023 Болгария
13 октября 2023 Боливия
13 октября 2023 Босния и Герцеговина
3 ноября 2023 Бразилия L
13 октября 2023 Бруней
13 октября 2023 Великобритания 12A
3 ноября 2023 Венгрия
13 октября 2023 Венесуэла
3 ноября 2023 Вьетнам
13 октября 2023 Гайана
13 октября 2023 Гватемала
13 октября 2023 Гвиана
13 октября 2023 Германия 0
13 октября 2023 Гибралтар
13 октября 2023 Гондурас
3 ноября 2023 Гонконг IIA
13 октября 2023 Греция K12
13 октября 2023 Грузия PG-13
13 октября 2023 Дания A
13 октября 2023 Доминиканская Республика
13 октября 2023 Замбия
3 ноября 2023 Израиль All
3 ноября 2023 Индия
3 ноября 2023 Индонезия
13 октября 2023 Ирландия PG
13 октября 2023 Исландия 12 year age limit
13 октября 2023 Испания
13 октября 2023 Италия 6+
13 октября 2023 Казахстан 14+
13 октября 2023 Канада PG
13 октября 2023 Кения
13 октября 2023 Кипр
31 декабря 2023 Китай
13 октября 2023 Колумбия
13 октября 2023 Косово
13 октября 2023 Коста-Рика
13 октября 2023 Кыргызстан 12+
13 октября 2023 Латвия N12
13 октября 2023 Литва N13
3 ноября 2023 Макао
3 ноября 2023 Малайзия P13
13 октября 2023 Мексика
13 октября 2023 Молдавия AP 12
13 октября 2023 Норвегия A
3 ноября 2023 ОАЭ 18TC
13 октября 2023 Острова Кайман
13 октября 2023 Пакистан
13 октября 2023 Панама
13 октября 2023 Парагвай
13 октября 2023 Перу
13 октября 2023 Польша
13 октября 2023 Португалия
13 октября 2023 Пуэрто-Рико PG-13
3 ноября 2023 Румыния o.A.
13 октября 2023 США PG-13
13 октября 2023 Сальвадор
13 октября 2023 Сент-Китс и Невис
13 октября 2023 Сербия
3 ноября 2023 Сингапур PG13
13 октября 2023 Словакия
13 октября 2023 Словения
13 октября 2023 Таджикистан
13 октября 2023 Таиланд
3 ноября 2023 Тайвань 0+
13 октября 2023 Тринидад и Тобаго
13 октября 2023 Тунис
3 ноября 2023 Турция
13 октября 2023 Узбекистан
13 октября 2023 Украина
13 октября 2023 Уругвай
13 октября 2023 Фиджи
13 октября 2023 Филиппины PG
13 октября 2023 Финляндия Luok vap
13 октября 2023 Франция TP
13 октября 2023 Хорватия
13 октября 2023 Черногория
13 октября 2023 Чехия
13 октября 2023 Чили
13 октября 2023 Швейцария
13 октября 2023 Швеция
13 октября 2023 Шри-Ланка
13 октября 2023 Эквадор
13 октября 2023 Эстония
13 октября 2023 ЮАР
3 ноября 2023 Южная Корея All
13 октября 2023 Ямайка
13 октября 2023 Япония G
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $261 656 269
Производство Silent House, Taylor Swift Productions
Другие названия
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Рейтинг фильма

8.2
Оцените 48 голосов
8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  163 В жанре «музыка»  15 В фильмах США  110 В фильмах 2023 года  8
Обновлено 22 ноября 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тейлор Свифт: The Eras Tour - Трейлер
Тейлор Свифт: The Eras Tour Трейлер
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Отзывы о фильме

Максим Дудин 15 октября 2023, 01:18
Мы (от лица всех свифти(фанатов Тейлор)) просим вас показать этот фильм в кинотеатрах России. Мы безумно этого хотим, вы даже не представляете
Юлия Дмитрук 12 октября 2023, 23:38
Христа Ради, покажите the eras tour 😭😭😭😭
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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