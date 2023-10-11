Taylor Swift: The Eras Tour, 2023

Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
13 октября 2023
Премьера в мире
11 октября 2023
Дата выхода
13 октября 2023
Австралия
M
13 октября 2023
Австрия
2 ноября 2023
Азербайджан
13+
13 октября 2023
Албания
13 октября 2023
Американские Виргинские острова
PG-13
13 октября 2023
Ангола
13 октября 2023
Андорра
13 октября 2023
Антигуа и Барбуда
13 октября 2023
Аргентина
ATP
13 октября 2023
Армения
13 октября 2023
Аруба
13 октября 2023
Бельгия
13 октября 2023
Бермуды
3 ноября 2023
Болгария
13 октября 2023
Боливия
13 октября 2023
Босния и Герцеговина
3 ноября 2023
Бразилия
L
13 октября 2023
Бруней
13 октября 2023
Великобритания
12A
3 ноября 2023
Венгрия
13 октября 2023
Венесуэла
3 ноября 2023
Вьетнам
13 октября 2023
Гайана
13 октября 2023
Гватемала
13 октября 2023
Гвиана
13 октября 2023
Германия
0
13 октября 2023
Гибралтар
13 октября 2023
Гондурас
3 ноября 2023
Гонконг
IIA
13 октября 2023
Греция
K12
13 октября 2023
Грузия
PG-13
13 октября 2023
Дания
A
13 октября 2023
Доминиканская Республика
13 октября 2023
Замбия
3 ноября 2023
Израиль
All
3 ноября 2023
Индия
3 ноября 2023
Индонезия
13 октября 2023
Ирландия
PG
13 октября 2023
Исландия
12 year age limit
13 октября 2023
Испания
13 октября 2023
Италия
6+
13 октября 2023
Казахстан
14+
13 октября 2023
Канада
PG
13 октября 2023
Кения
13 октября 2023
Кипр
31 декабря 2023
Китай
13 октября 2023
Колумбия
13 октября 2023
Косово
13 октября 2023
Коста-Рика
13 октября 2023
Кыргызстан
12+
13 октября 2023
Латвия
N12
13 октября 2023
Литва
N13
3 ноября 2023
Макао
3 ноября 2023
Малайзия
P13
13 октября 2023
Мексика
13 октября 2023
Молдавия
AP 12
13 октября 2023
Норвегия
A
3 ноября 2023
ОАЭ
18TC
13 октября 2023
Острова Кайман
13 октября 2023
Пакистан
13 октября 2023
Панама
13 октября 2023
Парагвай
13 октября 2023
Перу
13 октября 2023
Польша
13 октября 2023
Португалия
13 октября 2023
Пуэрто-Рико
PG-13
3 ноября 2023
Румыния
o.A.
13 октября 2023
США
PG-13
13 октября 2023
Сальвадор
13 октября 2023
Сент-Китс и Невис
13 октября 2023
Сербия
3 ноября 2023
Сингапур
PG13
13 октября 2023
Словакия
13 октября 2023
Словения
13 октября 2023
Таджикистан
13 октября 2023
Таиланд
3 ноября 2023
Тайвань
0+
13 октября 2023
Тринидад и Тобаго
13 октября 2023
Тунис
3 ноября 2023
Турция
13 октября 2023
Узбекистан
13 октября 2023
Украина
13 октября 2023
Уругвай
13 октября 2023
Фиджи
13 октября 2023
Филиппины
PG
13 октября 2023
Финляндия
Luok vap
13 октября 2023
Франция
TP
13 октября 2023
Хорватия
13 октября 2023
Черногория
13 октября 2023
Чехия
13 октября 2023
Чили
13 октября 2023
Швейцария
13 октября 2023
Швеция
13 октября 2023
Шри-Ланка
13 октября 2023
Эквадор
13 октября 2023
Эстония
13 октября 2023
ЮАР
3 ноября 2023
Южная Корея
All
13 октября 2023
Ямайка
13 октября 2023
Япония
G
Бюджет
$15 000 000
Сборы в мире
$261 656 269
Производство
Silent House, Taylor Swift Productions
Другие названия
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