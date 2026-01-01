Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Шатов
Aleksandr Shatov
Александр Шатов
Александр Шатов
Aleksandr Shatov
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Убийство на улице Данте
(1956)
6.6
Глинка
(1946)
6.4
Ленин в 1918 году
(1939)
Фильмография Александр Шатов
Жанр
Все
Биография
Драма
Год
Все
1956
1946
1939
1937
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7
Убийство на улице Данте
Ubiystvo na ulitse Dante
драма
1956, СССР
6.6
Глинка
Glinka
биография, драма
1946, СССР
6.4
Ленин в 1918 году
Lenin v 1918 godu
драма
1939, СССР
Онлайн
6.3
Гобсек
Gobzek
драма
1937, СССР
