Александр Шатов Aleksandr Shatov
Киноафиша Персоны Александр Шатов

Александр Шатов

Aleksandr Shatov

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Убийство на улице Данте 7.0
Убийство на улице Данте (1956)
Глинка 6.6
Глинка (1946)
Ленин в 1918 году 6.4
Ленин в 1918 году (1939)

Фильмография Александр Шатов

Жанр
Год
Убийство на улице Данте 7
Убийство на улице Данте Ubiystvo na ulitse Dante
драма 1956, СССР
Глинка 6.6
Глинка Glinka
биография, драма 1946, СССР
Ленин в 1918 году 6.4
Ленин в 1918 году Lenin v 1918 godu
драма 1939, СССР
Онлайн
Гобсек 6.3
Гобсек Gobzek
драма 1937, СССР
