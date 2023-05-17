Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стал известен сюжет «Скалолаза 2» с Сильвестром Сталлоне

Стал известен сюжет «Скалолаза 2» с Сильвестром Сталлоне

17 мая 2023 15:49
Стал известен сюжет «Скалолаза 2» с Сильвестром Сталлоне

Главный герой будет превозмогать трудности вместе с дочкой.

В начале мая был официально анонсирован «Скалолаз 2», однако его сюжетная составляющая раскрыта не была. Теперь этот недочет исправил в интервью Collider режиссер второй части Рик Роман Во («Гренландия», «Падение ангела»). Большинство СМИ охарактеризовали проект «перезапуском», при этом в нем к своей роли полноценно вернется Сильвестр Сталлоне. Постановщик, однако, сообщил, что это будет прямое продолжение оригинального фильма.

Структурно сценарий создается по модели «Крида», в котором звезда «Рокки» уступил место Майклу Б. Джордану. У маститого альпиниста Гейба Уокера будет преемница в лице его дочери. Во поведал:

«Приблизительно по аналогичной схеме он передал эстафету франшизы «Рокки» Майклу Б. Джордану в «Криде». Гейб Уокер сейчас такого же возраста, как и Сталлоне. У него есть родная дочь и псевдо-сын. Вместе они руководят компанией по скалолазанию в итальянских Альпах. Потом происходит трагедия, похожая на ту, которая случилась в первом фильме. Отцу и дочке придется смириться с ситуацией и попытаться пережить случившееся. Как они справятся с психологической травмой и как будут жить дальше? Именно в этом скрыта суть экстремальных видов спорта вроде альпинизма. Ну и, разумеется, в итальянских Альпах всегда могут появиться какие-нибудь гнусные злодеи, из-за которых всем будет очень плохо».

Во добавил, что планирует задействовать в съемках передовые технологии и хочет, чтобы в названии был какой-нибудь звучный заголовок в стиле авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик». Над сценарием работает Марк Бьянкулли («Охотники»). Исполнительным продюсером выступает Нил Х. Мориц («Форсаж»). О времени производства информации пока нет, но известно, что съемки пройдут на натуре.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Читать далее 16 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» Читать далее 16 мая 2023
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» Читать далее 16 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Читать далее 15 мая 2023
Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Читать далее 16 мая 2023
Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Читать далее 15 мая 2023
Related video