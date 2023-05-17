Стал известен сюжет «Скалолаза 2» с Сильвестром Сталлоне

В начале мая был официально анонсирован «Скалолаз 2», однако его сюжетная составляющая раскрыта не была. Теперь этот недочет исправил в интервью Collider режиссер второй части Рик Роман Во («Гренландия», «Падение ангела»). Большинство СМИ охарактеризовали проект «перезапуском», при этом в нем к своей роли полноценно вернется Сильвестр Сталлоне. Постановщик, однако, сообщил, что это будет прямое продолжение оригинального фильма.

Структурно сценарий создается по модели «Крида», в котором звезда «Рокки» уступил место Майклу Б. Джордану. У маститого альпиниста Гейба Уокера будет преемница в лице его дочери. Во поведал:

«Приблизительно по аналогичной схеме он передал эстафету франшизы «Рокки» Майклу Б. Джордану в «Криде». Гейб Уокер сейчас такого же возраста, как и Сталлоне. У него есть родная дочь и псевдо-сын. Вместе они руководят компанией по скалолазанию в итальянских Альпах. Потом происходит трагедия, похожая на ту, которая случилась в первом фильме. Отцу и дочке придется смириться с ситуацией и попытаться пережить случившееся. Как они справятся с психологической травмой и как будут жить дальше? Именно в этом скрыта суть экстремальных видов спорта вроде альпинизма. Ну и, разумеется, в итальянских Альпах всегда могут появиться какие-нибудь гнусные злодеи, из-за которых всем будет очень плохо».

Во добавил, что планирует задействовать в съемках передовые технологии и хочет, чтобы в названии был какой-нибудь звучный заголовок в стиле авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик». Над сценарием работает Марк Бьянкулли («Охотники»). Исполнительным продюсером выступает Нил Х. Мориц («Форсаж»). О времени производства информации пока нет, но известно, что съемки пройдут на натуре.