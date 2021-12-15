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Нелл Тайгер Фри
Нелл Тайгер Фри
Nell Tiger Free
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Нелл Тайгер Фри
Nell Tiger Free
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Дата рождения
13 октября 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Кингстон-апон-Темс, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Нелл Тайгер Фри
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Фильмография Нелл Тайгер Фри
Заложники Марса
драма, фантастика, триллер
2021, Великобритания / ЮАР
4.0
Слишком стар, чтобы умирать молодым
драма, криминал
2019, США
7.0
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Хоррор-сериал «Дом с прислугой» продлен на четвертый и заключительный сезон
Зрителям обещают еще больше мистических событий.
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15 декабря 2021 09:47
Тернерам не удается вернуться к нормальной жизни в трейлере третьего сезона сериала «Дом с прислугой»
Продолжение хоррора от М. Найта Шьямалана выйдет уже в январе 2022 года.
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Страшный культ угрожает жизни Дороти в первом тизере третьего сезона «Дома с прислугой»
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1 ноября 2021 15:33
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