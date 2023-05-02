Сильвестр Сталлоне сыграет в перезапуске «Скалолаза»

Слухи о новом «Скалолазе» впервые появились еще давно, но лишь сейчас проект приблизился к реализации. Как сообщает Deadline, грядущий фильм станет своеобразным сиквелом и одновременно мягким перезапуском. Звезда оригинального фильма Сильвестр Сталлоне вернется к образу опытного рейнджера Гейба Уокера. Другу ведущую роль исполнит молодой артист, с которым, если перезапуск окажется успешным, серия в дальнейшем получит продолжение. В данный момент ведется кастинг.

Режиссером второй части выступит Рик Роман Во («Гренландия», «Падение ангела»). Для него участие в проекте — воплощение детской мечты:

«Я взрослел на лучших боевиках 80-х и 90-х годов, и сам работал над некоторыми из таких, но «Скалолаз», безусловно, является одним из моих любимых и наиболее зрелищных экшенов. Стать у руля следующей главы истории вместе с легендарным Сильвестром Сталлоне, покоряя итальянские Альпы, — это воплощение заветной мечты. Вывести эту франшизу на новый уровень будет настоящим испытанием, поэтому я подойду к делу со всей серьезностью».

Сценарий перезагрузки написал Марк Бьянкулли («Охотники»). Исполнительным продюсером заявлен Нил Х. Мориц («Форсаж»). Подробности сюжета пока неизвестны.

Оригинальный «Скалолаз» (1993) повествует об альпинисте, который после тяжелой эмоциональной травмы соглашается спасти группу заблудившихся людей. В результате он сталкивается с командой бандитов, готовых на все ради того, чтобы вернуть огромную сумму денег.