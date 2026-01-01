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Эбби Мэй Фицморис
Эбби Мэй Фицморис Abby May Fitzmaurice
Киноафиша Персоны Эбби Мэй Фицморис

Эбби Мэй Фицморис

Abby May Fitzmaurice

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

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Женщина в стене 7.1
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Клаустрофобы: Инсомния (2023)

Фильмография Эбби Мэй Фицморис

Мелочи жизни 6.7
Мелочи жизни Small Things Like These
драма, исторический 2024, Бельгия / Ирландия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Женщина в стене 7.1
Женщина в стене
драма, триллер, детектив 2023, Великобритания
Клаустрофобы: Инсомния 6.2
Клаустрофобы: Инсомния Double Blind
ужасы, триллер 2023, Ирландия
Смотреть трейлер
Заклятье: Спуск к дьяволу 6.1
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