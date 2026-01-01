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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Эбби Мэй Фицморис
Abby May Fitzmaurice
Киноафиша
Персоны
Эбби Мэй Фицморис
Эбби Мэй Фицморис
Abby May Fitzmaurice
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Женщина в стене
(2023)
6.7
Мелочи жизни
(2024)
6.2
Клаустрофобы: Инсомния
(2023)
Фильмография Эбби Мэй Фицморис
6.7
Мелочи жизни
Small Things Like These
драма, исторический
2024, Бельгия / Ирландия / США
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Рецензия
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7.1
Женщина в стене
драма, триллер, детектив
2023, Великобритания
6.2
Клаустрофобы: Инсомния
Double Blind
ужасы, триллер
2023, Ирландия
Смотреть трейлер
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Заклятье: Спуск к дьяволу
The Cellar
ужасы
2021, Ирландия
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