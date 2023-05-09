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До рассвета
Отзывы о фильме «До рассвета»
Do rassveta
До рассвета
2023 / Россия
Смотреть трейлер
8.9
Оцените
96
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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irinavikulina866
9 мая 2023, 00:20
мечтаю сходить на фильм с участием любимого графа
9 мая 2023, 00:20
25
0
Ответить
shutova.nadya1
9 мая 2023, 16:48
всей семьёй пойдем ради Арсения Сергеевича)
9 мая 2023, 16:48
19
0
Ответить
Вероника Якунина
10 мая 2023, 20:24
ради Арсюши не грех и в кино пойти
10 мая 2023, 20:24
22
0
Ответить
aleksandrasuslova2007
11 мая 2023, 08:57
Оскар Арсу
11 мая 2023, 08:57
18
0
Ответить
bjmd38334
13 мая 2023, 21:30
Ждём премьеры!)) Обязательно схожу в первый же день, как только выйдет
13 мая 2023, 21:30
13
0
Ответить
bjmd38334
13 мая 2023, 21:32
Оскар графу
P.S (или Светлане Попове)
13 мая 2023, 21:32
11
0
Ответить
Анастасия Бондаренко
14 мая 2023, 16:27
Пойду на фильм ради стараний нашего графа)
14 мая 2023, 16:27
10
0
Ответить
Наталья Титова
17 мая 2023, 12:09
очень ждем!!!!
17 мая 2023, 12:09
5
0
Ответить
laura2007ssmbva
17 мая 2023, 13:16
Дата выхода какого числа?
17 мая 2023, 13:16
5
1
Ответить
Киноафиша.инфо
17 мая 2023, 16:48
в ответ на сообщение
laura2007ssmbva от 17 мая 2023, 13:16
Добрый день! Премьера назначена на 1 июня.
17 мая 2023, 16:48
2
0
Ответить
Ludmila Plotnikova
21 мая 2023, 21:35
Здравствуйте! Подскажите, в Туле фильм будет в прокате? Хотелось бы сходить 1 июня). Читаю отзывы побывавших сегодня на предпремьерном показе в Питере - все в восторге от фильма!
21 мая 2023, 21:35
3
0
Ответить
agniaagromakina.09
21 мая 2023, 23:21
жду выхода фильма с нашим графом))
21 мая 2023, 23:21
2
0
Ответить
Варвара Девятова
21 мая 2023, 23:52
С нетерпением жду выхода фильма! Особенно любимого Арсения Сергеевича)
21 мая 2023, 23:52
3
0
Ответить
Арс Крут
22 мая 2023, 20:17
Обязательно схожу! Очень хочу посмотреть на любимого актера!
22 мая 2023, 20:17
4
0
Ответить
Евгения Першина
24 мая 2023, 15:32
Подскажите, когда будут билеты? Есть ли уже в продаже электронные билеты?
24 мая 2023, 15:32
1
0
Ответить
Анастасия Павлова
24 мая 2023, 21:04
А в каком кинотеатре то будет?
24 мая 2023, 21:04
1
0
Ответить
Вероника Новицкая
24 мая 2023, 21:32
Оценка
скажите, а можно будет пойти на фильм, если мне нет 18?
24 мая 2023, 21:32
0
0
Ответить
Кира Четвергова
25 мая 2023, 00:20
Пойду ради Арсения!! И фильм по сюжету хороших, жду не дождусь выхода💗
25 мая 2023, 00:20
2
0
Ответить
kurockinaa851
26 мая 2023, 08:20
Оценка
Афигенный фильм!!! Советую всем
26 мая 2023, 08:20
1
0
Ответить
kurockinaa851
26 мая 2023, 08:21
Оценка
Жизненно
26 мая 2023, 08:21
0
0
Ответить
Рина Ботвиловская
26 мая 2023, 20:23
в ответ на сообщение
Кира Четвергова от 25 мая 2023, 00:20
из Минска??
26 мая 2023, 20:23
0
0
Ответить
User
28 мая 2023, 12:58
Оценка
будет прокат в брянске ??
28 мая 2023, 12:58
1
0
Ответить
User
28 мая 2023, 12:59
Оценка
будет ли прокат в брянске??
28 мая 2023, 12:59
1
0
Ответить
एลπล ჲ λเσδλเσ τęδჲ
28 мая 2023, 17:37
обязательно пойду, жду с нетерпением!
28 мая 2023, 17:37
0
0
Ответить
एลπล ჲ λเσδλเσ τęδჲ
28 мая 2023, 17:40
буду очень признательна, если подскажите. можно ли заранее приобрести или забронировать билеты?
28 мая 2023, 17:40
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 мая 2023, 19:02
в ответ на сообщение
एลπล ჲ λเσδλเσ τęδჲ от 28 мая 2023, 17:40
Добрый день! Приобрести билеты заранее вы можете на нашем сайте🙌🏻
28 мая 2023, 19:02
0
0
Ответить
Вика Мурыгина
30 мая 2023, 15:58
Здравствуйте, интересно почему только два сеанса и те вечером ?
30 мая 2023, 15:58
0
0
Ответить
एลπล ჲ λเσδλเσ τęδჲ
30 мая 2023, 18:04
а когда уже собственно появятся билеты?
30 мая 2023, 18:04
3
0
Ответить
Елена Крохина
31 мая 2023, 19:45
Здравствуйте, в тц Красная площадь будет или только в оз молл? На разных сайтах по разному пишут, ничего не понятно..
31 мая 2023, 19:45
0
0
Ответить
User
1 июня 2023, 03:39
Оценка
АРСЕНИЙ ПОПОВ!!!!ААААААААА
1 июня 2023, 03:39
1
0
Ответить
Rufina Lisina
1 июня 2023, 11:16
Оценка
Хочу посмотреть на любимого АКТЕРА в кино
Пустите в прокат этот фильм!)
1 июня 2023, 11:16
1
0
Ответить
Rufina Lisina
1 июня 2023, 11:18
в ответ на сообщение
Вероника Новицкая от 24 мая 2023, 21:32
Оценка
Ну да, это же комедия, а не эротика
1 июня 2023, 11:18
1
0
Ответить
alinajasmin2020
1 июня 2023, 11:55
в ответ на сообщение
irinavikulina866 от 9 мая 2023, 00:20
Тоже)
1 июня 2023, 11:55
1
0
Ответить
katabondarenko09
1 июня 2023, 16:52
в геленджике будут показывать этот фильм?
1 июня 2023, 16:52
1
0
Ответить
Ксения Меньшикова
1 июня 2023, 18:30
Оценка
Очень сильно жду "До рассвета" в наших кинотеатрах 🥹
1 июня 2023, 18:30
0
0
Ответить
Софья Расторгуева
1 июня 2023, 21:25
Оценка
Сегодня посмотрела фильм "До рассвета" Мне очень понравилось. Очень много посмеялась. Больше всего посмеялась над Арсом и Настей. Большое спасибо за такой прекрасный фильм
1 июня 2023, 21:25
1
0
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Евгений
2 июня 2023, 09:12
Оценка
Посредственный фильм, накручен рейтинг тупо из-за челика с импровизации.
Есть конечно пару "гэгов" но не более, сумбурный и в некоторых сюжетных линиях не завершена история.
А еще ГГ послал Гослинга , - к карме сценаристов.
2 июня 2023, 09:12
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июня 2023, 11:32
в ответ на сообщение
Софья Расторгуева от 1 июня 2023, 21:25
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 11:32
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июня 2023, 11:36
в ответ на сообщение
Евгений от 2 июня 2023, 09:12
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 11:36
0
0
Ответить
User
2 июня 2023, 13:48
Оценка
На самом деле фильм немного скучноват. Но несмотря на это ,он несёт много морали. Что не нужно думать о прошлом ,а жить настоящим. «Нужно жить здесь и сейчас.», научиться быть оптимистом, потому что если не проживать моменты сейчас, позде будет уже поздно.
Честно, от себя я не очень рекомендую к просмотру. Но думаю, если сходите ,то не будете сильно об этом жалеть.
Приятного просмотра !!!
2 июня 2023, 13:48
3
0
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Даша Мосолова
2 июня 2023, 22:05
Приветик, а если пойдёшь то когда хочешь в субботу или может уже сходила, мне просто не с кем((( а ещё не знаю пустят ли если мне 16
2 июня 2023, 22:05
0
0
Ответить
markovamilana993
3 июня 2023, 00:06
(Это будет не жалоба а обида) у меня подруга живëт в Челябинске и она уже сходила в кино и посмотрела. А я живу в Ярославле и у нас в кинотеатре Альтаир до сих пор не показывают его, мне обидно хочу сильно посмотреть
3 июня 2023, 00:06
0
0
Ответить
Вероника Новицкая
3 июня 2023, 10:25
Оценка
Когда будет фильм в Георгиевске??
3 июня 2023, 10:25
0
0
Ответить
Настя Адамова
3 июня 2023, 12:25
Оценка
Такой бессмысленный фильм я ещё никогда не смотрела. Зря потрачено время и деньги. Ни одной смешной сцены. Как можно назвать это комедия?
3 июня 2023, 12:25
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
3 июня 2023, 12:54
в ответ на сообщение
Настя Адамова от 3 июня 2023, 12:25
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
3 июня 2023, 12:54
0
0
Ответить
Виктория Смородина
3 июня 2023, 16:56
Оценка
Редкостное Г**но! откуда берутся эти рейтинги??
3 июня 2023, 16:56
0
2
Ответить
Андрей Ларге
5 июня 2023, 00:06
в ответ на сообщение
laura2007ssmbva от 17 мая 2023, 13:16
Оценка
Уже вышел
5 июня 2023, 00:06
1
0
Ответить
Андрей Ларге
5 июня 2023, 00:07
в ответ на сообщение
markovamilana993 от 3 июня 2023, 00:06
Оценка
Писал в кинотеатр, сказали что будет со следующего уикэнда показывать
5 июня 2023, 00:07
0
0
Ответить
Анастасия Арасланова
5 июня 2023, 14:45
Оценка
Ради Арсюши не грех и в кино сходить
5 июня 2023, 14:45
1
0
Ответить
pavlovavika6384
5 июня 2023, 22:12
Можно будет завтра пожалуйста вернуть на один день его. Пожалуйста 😊
5 июня 2023, 22:12
0
0
Ответить
User
5 июня 2023, 23:26
Зря потраченные деньги и время, судя по отзывам все идут на фильм, чтобы увидеть Арсения. Странный сюжет и непонятная концовка.
Завышают рейтинг сильно.
5 июня 2023, 23:26
0
0
Ответить
User
7 июня 2023, 21:35
Оценка
Рейтинг накручен. Очень слабое кино во всех аспектах: сценарий, игра актеров, монтаж, диалоги - все на уровне студенческой работы. Плоско. Нединамично. Юмор ооооолчень специфический. Второй раз в жизни сталкиваюсь с таким «непорядочным» маркетингом, что вынуждает написать негативный отзыв, чтобы предостеречь других людей. Жаль потраченных денег и особенно времени.
7 июня 2023, 21:35
0
0
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Алексей Гущин
7 июня 2023, 22:11
Оценка
Ничего не понятно, но очень интересно, смешно
7 июня 2023, 22:11
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 июня 2023, 11:42
в ответ на сообщение
User от 7 июня 2023, 21:35
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
8 июня 2023, 11:42
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 июня 2023, 11:42
в ответ на сообщение
User от 5 июня 2023, 23:26
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
8 июня 2023, 11:42
0
0
Ответить
Вероника Пугач
10 июня 2023, 13:41
Оценка
фильм шикарный. Ждала давно проката в воронеже, ожидания оправдал. всем советую
10 июня 2023, 13:41
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 июня 2023, 13:55
в ответ на сообщение
Вероника Пугач от 10 июня 2023, 13:41
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 июня 2023, 13:55
0
0
Ответить
varunda777
13 июня 2023, 18:59
Оценка
Лучшее
13 июня 2023, 18:59
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 июня 2023, 11:31
в ответ на сообщение
varunda777 от 13 июня 2023, 18:59
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:31
0
0
Ответить
Надя Судникович
22 июня 2023, 18:48
Оценка
Здравствуйте, хотелось бы узнать когда выйдет в прокат фильм в Минске? С первого числа проверяю не появились ли билеты. Очень хотелось бы сходить
22 июня 2023, 18:48
0
0
Ответить
Света Корчагина
2 июля 2023, 23:11
в ответ на сообщение
irinavikulina866 от 9 мая 2023, 00:20
Я тоже!
2 июля 2023, 23:11
0
0
Ответить
Сергей Осипов
9 июля 2023, 17:26
Оценка
Не понятно что, собрали все в кучу, че попало.
9 июля 2023, 17:26
0
0
Ответить
Лилия Шарова
9 июля 2023, 18:27
Будет ли повторный прокат? К сожалению не успела 😭
9 июля 2023, 18:27
0
0
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Киноафиша.инфо
9 июля 2023, 19:04
в ответ на сообщение
Сергей Осипов от 9 июля 2023, 17:26
Добрый день! Спасибо за отзыв!
9 июля 2023, 19:04
0
0
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P.S (или Светлане Попове)
Пустите в прокат этот фильм!)
Есть конечно пару "гэгов" но не более, сумбурный и в некоторых сюжетных линиях не завершена история.
А еще ГГ послал Гослинга , - к карме сценаристов.
Честно, от себя я не очень рекомендую к просмотру. Но думаю, если сходите ,то не будете сильно об этом жалеть.
Приятного просмотра !!!
Завышают рейтинг сильно.
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