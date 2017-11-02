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Странствие
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Странствие, 2017

2017 / Португалия
5.6 Оцените
15 голосов
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О фильме

Экранизация 1000-страничного романа Фернау Мендеша Пинту «Странствие», эпоса времён начала эпохи Великих Географических открытий, когда именно Португалия стала пионером глобализации. Для Португалии этот роман — ключевой в национальной литературе. «В марте 1537 года, в 26 или 28 лет, Фернау Мендеш Пинту, убегая от нищеты и нужды, отправляется в Индию в поисках славы и богатства…» Так, в разгар ужасной бури начинается этот фильм, рассказывающий об успехах и неудачах авантюрного писателя, который, на протяжении 21 года, что провёл на Востоке, был «13 раз пленён и 16 или 17 раз продан». «Странствие» состоит из отрывков пронзительного и гротескного повествования, которое этот странник семи морей оставил потомкам. Снял эту эпическую ленту прославленный португальский режиссер Жуау Бутелью, который отметит 70-летие в 2019 году.

5.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 2 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Жуан Ботелью
В ролях
Яни Жао
Филипе Варгас
Катарина Валенштейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Странствие 1 постер
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