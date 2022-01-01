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Михаил Шевчук
Михаил Шевчук
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Михаил Шевчук
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Дата рождения
3 февраля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Михаила Шевчук
Родился 3 февраля 1968 года.
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Фильмография Михаила Шевчук
Иван
спорт, биография
2019, Россия
0.0
Убежать, догнать, влюбиться
комедия
2015, Россия
4.0
Танцуй со мной
мелодрама
2015, Россия
4.0
Не обмани
драма
2010, Россия
0.0
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