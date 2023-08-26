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Катак. Ледниковый побег Катак. Ледниковый побег
Киноафиша Фильмы Катак. Ледниковый побег Отзывы о мультфильме «Катак. Ледниковый побег»
Katak, the Brave Beluga Катак. Ледниковый побег 2023 / Канада
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о мультфильме «Катак. Ледниковый побег»

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Наталья Головина 26 августа 2023, 23:07
Оценка
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26 августа 2023, 23:07 Ответить
Киноафиша.инфо 27 августа 2023, 19:12
в ответ на сообщение Наталья Головина от 26 августа 2023, 23:07
🐿️ 🐿️ 🐿️
27 августа 2023, 19:12 Ответить
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